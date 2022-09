Caso Immobile, Mancini ha voluto evitare incidente diplomatico Lotito-Gravina

I precedenti, in materia, purtroppo sono diventati tanti. Il 4 giugno scorso Zaccagni e Lazzari lasciarono Coverciano lamentando qualche acciacco

© foto di TuttoSalernitana.com

“Evidente, allora, che il ct sottoscrive la scelta anche per evitare un incidente diplomatico. Perché i rapporti, personali e istituzionali, tra il presidente Gravina e il laziale Lotito non sono dei migliori, come documentato per esempio anche dalla vicenda legata alla cessione della Salernitana". Così l'edizione odierna de Il Giornale scrive sulla mancata partenza di Ciro Immobile verso l'Ungheria per la gara della nazionale.

"Non solo. Immobile, inconsapevole attore, fu al centro del caso tamponi che provocò il deferimento della Lazio, di Lotito e del medico laziale dando vita poi a una squalifica del presidente riformata in appello. I precedenti, in materia, purtroppo sono diventati tanti. Il 4 giugno scorso Zaccagni e Lazzari lasciarono Coverciano lamentando qualche acciacco. Mancini si confessò “sorpreso” e nella recente convocazione ha tenuto fuori sia i due laziali che il romanista Zaniolo. Dagli ambienti della Lazio fanno sapere che il presidente Lotito ha vissuto l’ultimo fine settimana completamente immerso nella campagna elettorale in Molise e quindi lontanissimo dalle vicende del club e della stessa Nazionale. Resta quella foto che ritrae appunto Immobile vestito di tutto punto mentre è fermo in attesa di conoscere le decisioni finali dopo un lungo conciliabolo tra medici azzurri e laziali e tra i dirigenti del club Italia. Immobile è rientrato ieri a Roma ricevendo un riconoscimento pubblico: fosse stato per lui sarebbe partito per Budapest. Il 2 ottobre è previsto in calendario la partita Lazio-Spezia: Immobile giocherà quella partita? La risposta è probabilmente scontata: le polemiche riprenderanno puntualmente”.