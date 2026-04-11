Rrahmani, recupero in vista per il Napoli: l’ultimo aggiornamento verso la Lazio

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Antonio Conte potrebbe presto recuperare uno dei pilastri della sua difesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Amir Rrahmani è il calciatore con le maggiori probabilità di rientrare a disposizione nel corso del rush finale di campionato. Il difensore kosovaro aveva lasciato il campo durante la gara contro la Roma per un problema muscolare accusato nella ripresa, ma la sua presenza sabato prossimo al Maradona contro la Lazio è concretamente possibile. Nulla è ancora certo: le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno al rientro in allenamento dopo la trasferta di Parma.

Tre infortuni in una stagione: il calvario di Rrahmani nel 2025-26 con il Napoli

Quella attuale è stata una stagione particolarmente tormentata sul piano fisico per Rrahmani. Il primo stop risale al 6 settembre, quando il difensore si fermò durante un impegno con la nazionale kosovara per un problema al bicipite femorale: un'assenza che durò 52 giorni, togliendo un riferimento fondamentale alla retroguardia di Conte per oltre un mese e mezzo. Il secondo infortunio, sempre di natura muscolare, arrivò il 18 gennaio e costò al giocatore quattro partite saltate. Il terzo e più recente stop è quello di metà febbraio, ancora una volta al bicipite femorale, che lo ha tenuto fuori fino a questo finale di stagione.

Rrahmani leader della difesa del Napoli: perché il suo recupero è decisivo per lo scudetto

Il ritorno di Rrahmani non è una semplice notizia di formazione: il kosovaro è considerato il leader della difesa del Napoli, come sottolinea anche il Corriere dello Sport, e la sua presenza in campo cambia gli equilibri dell'intero reparto arretrato. Conte ha gestito le sue assenze ridisegnando la linea difensiva, ma avere nuovamente a disposizione il proprio centrale titolare nelle ultime decisive giornate di Serie A, con il Napoli impegnato nella corsa scudetto, rappresenta un vantaggio concreto. Il suo recupero sarà valutato con la massima cautela per evitare ricadute, ma l'obiettivo è chiaramente quello di averlo in campo il prima possibile.