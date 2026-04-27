Caso Rocchi, CorSera: "In caso di commissariamento Figc, gravi conseguenze dalla Uefa"

Caso Rocchi, CorSera: "In caso di commissariamento Figc, gravi conseguenze dalla Uefa"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un colpo durissimo per l’intero sistema calcio italiano

Il Corriere della Sera analizza gli scenari in caso di commissariamento della Federcalcio, delineando possibili conseguenze pesantissime. La UEFA avrebbe già fatto sapere alla Lega di Serie A, tramite il presidente Simonelli in contatto diretto con Ceferin, che un’eventuale gestione commissariale porterebbe alla revoca dell’assegnazione degli Europei 2032.

Non solo: i club italiani rischierebbero anche l’esclusione dalle competizioni europee. Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un colpo durissimo per l’intero sistema calcio italiano