Conte via? Repubblica: "Obiettivo giovani e 4-3-3: così nasce il nuovo Napoli"

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Prima c’è da chiudere il campionato, poi si definiranno guida tecnica e strategie, elementi chiave per dare forma definitiva al Napoli che verrà.

Il Napoli guarda avanti e pensa già alla costruzione della squadra del futuro, con un obiettivo chiaro: individuare i nuovi Osimhen, Kvaratskhelia e Alisson Santos. Come spiega l'edizione odierna di Repubblica, le riflessioni coinvolgono anche l’impianto tattico, con la possibilità di puntare su un 4-3-3 come base, sistema che valorizzerebbe molti dei profili nel mirino.

Alcuni tasselli sono già presenti in rosa: Neres, Vergara e lo stesso Alisson rappresentano punti di partenza. In attacco, il riferimento potrebbe essere Hojlund, mentre Lukaku appare sempre più vicino all’addio dopo le recenti tensioni. A centrocampo, Lobotka e McTominay restano pilastri su cui costruire, così come in difesa Rrahmani e Beukema al centro, con Di Lorenzo e Gutierrez sugli esterni.

Il quadro, però, è ancora in evoluzione. Prima c’è da chiudere il campionato, poi si definiranno guida tecnica e strategie, elementi chiave per dare forma definitiva al Napoli che verrà.