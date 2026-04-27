Rrahmani, riecco il leader della difesa: i numeri parlano chiaro

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C’è un elemento che più di ogni altro racconta la stagione del Napoli: il peso di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è il vero punto di equilibrio della retroguardia, un riferimento costante la cui assenza ha inciso in modo evidente sul rendimento della squadra.

Come sottolinea Tuttomercatoweb, i numeri parlano chiaro. Nelle otto partite giocate senza di lui a partire dal 22 febbraio, il Napoli ha subito almeno un gol in sei occasioni, evidenziando fragilità e difficoltà nel mantenere solidità difensiva. Un’assenza pesante, che si è fatta sentire anche nel resto della stagione, tra campionato e Champions League, dove la squadra ha spesso pagato la mancanza del suo leader arretrato.

Il quadro cambia nettamente quando è in campo. Nelle diciassette gare in cui è stato disponibile, il Napoli ha chiuso senza subire reti in dieci occasioni, a conferma della sua centralità nel sistema difensivo. Non è un caso che anche nei successi in Supercoppa, contro Milan e Bologna, sia stato lui a guidare il reparto con autorità.