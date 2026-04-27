Gila-Napoli, nome caldo: sarebbe acquisto in linea con la strategia del club

Gila-Napoli, nome caldo: sarebbe acquisto in linea con la strategia del clubTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Secondo l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli segue con attenzione Mario Gila, difensore della Lazio, destinato a diventare uno dei nomi più ambiti del prossimo mercato. Lo spagnolo, classe 2000, è considerato un profilo in crescita e con ampi margini di miglioramento ma c'è grande concorrenza su di lui.

Per gli azzurri rappresenterebbe un innesto ideale per rinforzare la difesa e allo stesso tempo cautelarsi in vista di possibili cessioni. Un’operazione che unirebbe prospettiva e qualità, in linea con la strategia del club. Gila andrebbe ad arricchire un reparto che dovrebbe perdere Juan Jesus, in scadenza di contratto a giugno.