Gila-Napoli, nome caldo: sarebbe acquisto in linea con la strategia del club
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Secondo l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli segue con attenzione Mario Gila, difensore della Lazio, destinato a diventare uno dei nomi più ambiti del prossimo mercato. Lo spagnolo, classe 2000, è considerato un profilo in crescita e con ampi margini di miglioramento ma c'è grande concorrenza su di lui.
Per gli azzurri rappresenterebbe un innesto ideale per rinforzare la difesa e allo stesso tempo cautelarsi in vista di possibili cessioni. Un’operazione che unirebbe prospettiva e qualità, in linea con la strategia del club. Gila andrebbe ad arricchire un reparto che dovrebbe perdere Juan Jesus, in scadenza di contratto a giugno.
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