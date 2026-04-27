Retroscena Alisson: qualche top europeo aveva chiesto informazioni allo Sporting

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Il club azzurro ha già comunicato la propria intenzione sia agli agenti del giocatore sia alla società portoghese, ed è pronto a versare 16,5mln

Alisson Santos-Napoli, riscatto deciso. Il Napoli è pronto a blindare Alisson Santos. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il riscatto dal Sporting è ormai solo una formalità legata ad aspetti burocratici e contabili ma il brasiliano farà parte della squadra anche nella prossima stagione calcistica.

Il club azzurro ha già comunicato la propria intenzione sia agli agenti del giocatore sia alla società portoghese, ed è pronto a versare i 16,5 milioni di euro previsti per l’acquisto a titolo definitivo. Nonostante l’interesse di alcuni top club europei, il Napoli ha accelerato i tempi, deciso a trattenere quello che considera uno dei prospetti più interessanti del proprio futuro.