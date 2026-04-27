Vergara, il ritorno è vicino: c'è una speranza per la convocazione per il Como

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Oggi alle 11:40 Rassegna Stampa di di @ArturoMinervini

Una iniezione di fiducia sarebbe anche rivedere Antonio Vergara, un altro che è finito nel dimenticatoio dell'infermeria nell'ultimo mese e mezzo.