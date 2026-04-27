Vergara, il ritorno è vicino: c'è una speranza per la convocazione per il Como

Vergara, il ritorno è vicino: c'è una speranza per la convocazione per il ComoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Una iniezione di fiducia sarebbe anche rivedere Antonio Vergara, un altro che è finito nel dimenticatoio dell'infermeria nell'ultimo mese e mezzo.

Si era fermato dopo soli 45 minuti di Napoli-Torino quando stava vivendo un grande momento. Parliamo di Antonio Vergara, che secondo l'edizione odierna de Il Mattino potrebbe rientrare tra i convocati di Antonio Conte per la trasferta a Como dopo la fasciate plantare che l'ha costretto ai box. 

"Una iniezione di fiducia sarebbe anche rivedere Antonio Vergara, un altro che è finito nel dimenticatoio dell'infermeria nell'ultimo mese e mezzo. Il suo recupero è indicativo: nel Napoli del prossimo anno, Vergara ci sarà? Che ruolo potrà avere e quanto potrà incidere nell'immediato futuro? Non c'è più la possibilità o la necessità di mandarlo a giocare altrove" si legge sul quotidiano.