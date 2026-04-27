Caso Rocchi, Repubblica: "Oggi la nomina di un designatore ad interim"

Caso Rocchi, Repubblica: "Oggi la nomina di un designatore ad interim"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Intanto, la vicenda che ha scosso il sistema arbitrale apre anche scenari a livello politico

Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica, oggi è attesa la nomina del designatore arbitrale ad interim dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi. L’Associazione Italiana Arbitri riunirà il Comitato nazionale per individuare una figura che gestisca le designazioni nelle ultime quattro giornate di campionato.

Intanto, la vicenda che ha scosso il sistema arbitrale apre anche scenari a livello politico. Torna infatti a circolare l’ipotesi di un commissariamento della FIGC, attualmente senza presidente. In caso di svolta in questa direzione, il nome più accreditato per il ruolo di commissario sarebbe quello di Marco Mezzaroma, attuale presidente di Sport e Salute.