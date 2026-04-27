Retroscena Alisson, c'è il sogno Mondiale! Da quando è al Napoli Ancelotti lo monitora

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Per Alisson, dunque, si riapre uno spiraglio. “Sarebbe una ‘rimonta’ pazzesca”

Il sogno si chiama Mondiale e, per Alisson Santos. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “un sogno chiamato Mondiale. Da coltivare fino all’ultimo, finché ci sarà speranza”. Un obiettivo che oggi torna improvvisamente attuale anche per via di un imprevisto: l’infortunio di Estevao, fermato da una lesione al bicipite femorale che rischia di comprometterne la presenza al grande appuntamento estivo. Un’assenza che potrebbe rimescolare le carte nelle convocazioni del Brasile.

Per Alisson, dunque, si riapre uno spiraglio. “Sarebbe una ‘rimonta’ pazzesca”, scrive il quotidiano, raccontando di un giocatore “abituato a entrare a sparigliare le carte”. Ma per trasformare la speranza in realtà servirà qualcosa in più: prestazioni di alto livello in questo finale di stagione con il Napoli.

La strada è chiara: mettersi in mostra e convincere il commissario tecnico. “Per riuscire a entrare tra i convocati della Seleçao dovrà fare qualcosa di straordinario con il Napoli”, evidenzia ancora la Gazzetta. E i segnali, in questo senso, non mancano: Alisson “si è messo in mostra, ha dimostrato di avere numeri e personalità” per giocarsi le sue carte.

Infine, un dettaglio non secondario: l’attenzione di Carlo Ancelotti, che “da quando l’ex Sporting è sbarcato in Serie A lo sta monitorando con frequenza”. Un motivo in più per crederci fino in fondo.