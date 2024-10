Cdm - ADL può comprare il Maradona dopo i lavori per Euro 2032

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha intenzione di comprare lo stadio Diego Armando Maradona e il via libera dal Comune potrebbe arrivare dopo i lavori per Euro 2032: "De Laurentiis, e questo l’ha ripetuto più volte, vuole infatti la proprietà dell’immobile e non la concessione pluriennale. Non foss’altro, che metter mano allo stadio significa investire tra i 150 e i 200 milioni di euro. Almeno. E non va dimenticato che, senza il Napoli — se De Laurentiis se ne andasse altrove — il Maradona avrebbe vita corta.

Finora il governo ha già scelto Torino, Milano e Roma. Napoli non ancora. Ma Napoli, ovviamente, terza città d’italia, difficilmente può rimanere fuori. Ma serve uno stadio all’altezza, almeno fortemente riqualificato".