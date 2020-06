CdM - Cambiano volumi e carichi in allenamento: così il Napoli si prepara all'Inter

Il Napoli si prepara alla sfida all'Inter anche con la gestione differente degli allenamenti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che prova a tracciare un piccolo bilancio sulle condizioni degli azzurri in vista della ripartenza programmata in Coppa Italia per il 13 giugno.

"Il Napoli negli ultimi giorni ha abbassato i volumi, ridotto i carichi, la missione è presentarsi alla sfida contro l’Inter in buone condizioni considerando la complessità di una gara decisiva dopo due mesi e mezzo di stop. Per i “piccoletti” come Mertens e Insigne sarà più facile presentarsi in ottime condizioni, i giocatori fisicamente più strutturati come Koulibaly, Maksimovic e lo stesso Ghoulam stanno dando buone risposte in allenamento, l’obiettivo è fare in modo che lo confermino anche durante le partite" scrive il quotidiano.