CdM - Confronto Allan-Gattuso: scambio d'opinioni produttivo per superare le tensioni

Gattuso ha avuto il primo contatto con Allan, che ha lavorato anche domenica mattina con gli altri giocatori non convocati dopo l’attrito di sabato scorso. C’è stato un nuovo confronto con il centrocampista brasiliano, uno scambio d’opinioni potenzialmente produttivo per superare le tensioni: Allan proverà a riconquistare la fiducia dell’allenatore in vista della trasferta di venerdì sera a Brescia. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.