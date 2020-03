CdM - Coronavirus, le regole del Napoli per evitare contagi

"Le regole del Napoli per evitare contagi". Questo il titolo che Il Corriere del Mezzogiorno dedica ai partenopei in questo periodo di emergenza coronavirus, dove tutte le squadre di A devono rispettare delle regole: "Il Napoli già si è mosso nei giorni scorsi con misure di prevenzione adottate sia per gli allenamenti che negli stadi per le partite anticipando anche le indicazioni fornite dalla federazione medico-sportiva italiana: dall’evitare di consumare cibo negli spogliatoi al non bere dalla stessa borraccia di un compagno di squadra sia in allenamento che in partita".