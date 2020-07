Cdm - I dubbi di Osimhen: la tentazione Premier e la paura razzismo

La prima volta napoletana di Victor Osimhen. Anche sul Corriere del Mezzogiorno si parla inevitabilmente del blitz partenopeo dell'attaccante del Lille, con il quotidiano che cerca di riassumere lo scopo di questo viaggio improvviso del classe '98 nigeriano.

"Osimhen ha pranzato e trascorso il pomeriggio in albergo, prima di uscire a cena in un luogo suggestivo, con vista sul mare. Il viaggio ha questo scopo: visitare la città e farsi illustrare il progetto tecnico da Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli, con i quali si è trattenuto a cena in serata. Oggi il Napoli partirà per Bergamo, anche Osimhen dovrebbe rientrare in Francia. I dubbi dell’attaccante sono tanti: la Premier ha il suo fascino, si è fatto avanti il Liverpool e anche il Paris Saint Germain ha avuto dei contatti. Dalla sua famiglia filtra anche il disagio per il razzismo negli stadi, la triste cartolina di Inter-Napoli del 26 dicembre 2018 ha fatto il giro del mondo".