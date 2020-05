CdM - Karnezis, solo un ritardo nei risultati: anche il greco negativo al tampone

A piccoli passi verso la ripresa. Nelle prossime ore il Napoli si prepara a riaprire il centro sportivo di Castel Volturno, dopo che la squadra (calciatori, dirigenti e staff tecnico e medico) si è sottoposto al secondo ciclo di tamponi. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come il primo tampone ha dato esito negativo per tutti, anche per lo stesso Karnezis che per problemi tecnici ha avuto in ritardo il risultato.