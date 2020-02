CdM - Mertens, il Chelsea ci ha fatto un pensierino: ora il belga ha in testa un solo obiettivo

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da decifrare. Nessun accordo con il Napoli, squadre che lo tengono d'occhio ed il record di gol in casa Napoli che è ormai un obiettivo da raggiungere. Ne parla così l'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno: "Eppure Dries è stato al centro di questo mercato invernale. Il Chelsea ci ha fatto un pensierino, poi non si è concretizzato nulla. Il folletto belga ora ha intenzione di entrare di diritto nella storia azzurra, scolpendo quel primato dei gol che è lì vicino come non mai".