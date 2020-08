CdM - Ospina è il titolare: l'agente di Meret lavora per la cessione in prestito

Rebus portieri in vista dell'inizio della prossima stagione. In porta Gattuso ha dimostrato di preferire Ospina in queste partite

Rebus portieri in vista dell'inizio della prossima stagione. In porta Gattuso ha dimostrato di preferire Ospina in queste partite, è lui il titolare, il colombiano, e la scelta sembra definitiva. Pastorello, il procuratore di Meret, ha chiesto garanzie tecniche e sta valutando anche eventuali opportunità di prestiti. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.