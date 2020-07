CdM - Ritiro a Castel Di Sangro fino al 2025, ma c'è opzione per altri sei anni

Il Napoli di questi tempi pensa anche al futuro ed ha ormai definito l’accordo per il ritiro a Castel di Sangro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che prova anche ad anticipare le possibili avversarie in amichevoli degli azzurri durante il periodo che trascorrerà in Abruzzo.

"L’intesa non riguarderà solo quest’estate ma sarà valida fino al 2025 con opzione del rinnovo per altri sei anni. La squadra locale, il Teramo o il Pescara potrebbero essere le avversarie per le amichevoli. Ci sono delle valutazioni in corso riguardo al contratto in corso fino al 2022 con la Regione Trentino e la Val di Sole, gli accordi nei prossimi due anni potrebbero anche coesistere con la preparazione svolta in due località differenti".