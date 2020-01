Cdm - San Paolo, la Questura non deroga sul controllo dei posti e di chi sale sulle balaustre

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni stasera al San Paolo. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, bene soltanto la vendita dei biglietti in Curva B e quelli per la Tribuna Posillipo, mentre resta alta la disponibilità per gli altri settori per una previsione di circa 25 mila spettatori anche perché prosegue a querelle tra i tifosi delle Curve, il Calcio Napoli e la Questura sul regolamento d’uso del San Paolo. La Questura è ferma sulle sue decisioni e intende procedere come ha fatto finora, ovvero controllando chi non rispetta il posto assegnato e chi è sulle balaustre: "Il Comune sta cercando di mediare tre la parti ed è pronto a chiedere un incontro. Ma è tutt’altro che facile. E anche la soluzione dei palchetti per lanciare i cori (come sono stati montati all’Olimpico ormai due anni fa) sembra una cosa lontana, così come la creazione di biglietti senza posto da concedere agli ultras è stata smentita da tutte le parti in causa, in primis dal Napoli".