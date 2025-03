CdM - Scandaloso al Maradona! Proteste Inter dal 1', a un certo punto Inzaghi entra in campo

Nell'edizione di oggi il Corriere del Mezzogiorno riporta quanto accaduto ieri sera durante Napoli-Inter, sottolineando un gesto del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non sanzionato dall'arbitro Doveri: "Dal primo all'ultimo minuto Doveri e il suo quarto uomo vengono bersagliati dalle proteste per ogni, dicesi per ogni, decisione arbitrale non favorevole all'Inter. Si era detto che potevano parlare solo i capitani, ma qui parlano tutti, da Acerbi a Barella, da Lautaro a Darmian. È una pratica che non può non influire sull'andamento della partita.

A un certo punto Inzaghi entra in campo durante una pausa di gioco e riorganizza i suoi. Scandaloso. Allo stesso modo si perde poco tempo su tocchi di braccio e falli nerazzurri che potevano dar vita a rigori. Nessuno scandalo: la politica è un'arte che si fa anche in campo, i giocatori del Napoli non sanno farla. Però hanno il cuore, quello conta, quello batte".