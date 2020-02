Con il Cagliari si potrebbe rivedere tra i convocati Faouzi Ghoulam. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come l’algerino abbia lavorato in gruppo nell’allenamento del giovedì e potrebbe dunque tornare tra i convocati di Gattuso per la trasferta in terra sarda.