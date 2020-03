CdS - ADL, Gattuso e Giuntoli pensano al futuro: 5 azzurri in uscita, già nel mirino 4 obiettivi

C'è chi entra, e chi esce. Se è vero che il calcio giocato è fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, è altrettanto vero che l'occhio resta comunque concentrato anche sul futuro, ed ovviamente sul mercato. In casa Napoli si prepara, come noto ormai da diversi mesi, una vera e propria rivoluzione, con tanto lavoro da fare per il ds Giuntoli ed il presidente De Laurentiis.

Tanti i nomi che vengono accostati al Napoli, ma prima ancora quelli che sembra possano svestire la maglia azzurra: come riportato oggi da Il Corriere dello Sport, sono cinque i giocatori che potrebbero lasciare la città partenopea alla fine della stagione: Callejon, Milik, Younes, Llorente e Lozano. Tutti quelli citati, ovviamente, sono elementi con situazioni particolari, tra scadenza di contratto e pochissimo spazio trovato sia sotto la gestione Ancelotti che quella Gattuso.

In entrata, invece, in casa Napoli si guarda a diversi profili anche molto giovani, nella speranza di poter rilanciare proprio il progetto azzurro già dalla prossima stagione: Jeremie Boga (23), Luka Jovic (22), Jean-Philippe Mateta (22) e Loren Moron (26) sono i nomi rivelati da Il Corriere dello Sport.