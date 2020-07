CdS avverte il Napoli: "Se l'è cavata, ma così col Barça rischia una figura macroscopica..."

Contro il Sassuolo il Napoli ha vinto e l'ha fatto meritatamente, ma non ha convinto se si pensa che tra poco più di 10 giorni di fronte ci sarà il Barcellona. Anche il Corriere dello Sport, nell'editoriale a firma di Angelo Carotenuto, sottolinea i miglioramenti che la squadra di Gattuso dovrà raggiungere per la sfida di Champions League:

"La qualità del gioco di De Zerbi ha messo a nudo il passo corto del Napoli e le conseguenze del suo scialacquare occasioni nei primi 30 minuti. Essersela cavata contro una buona squadra per una questione di centimetri, con quattro gol cancellati dal Var per fuorigioco che l’occhio nudo non coglie e che neppure più cerca di cogliere, significa esporsi a una figura macroscopica contro un’ottima squadra, seppure in crisi di fiducia e in confusione, come il Barcellona".