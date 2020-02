Cds Campania su Lozano: "L'incompreso, un caso da 50mln"

Il Corriere dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione oggi in edicola, analizza il rendimento di uno dei giocatori più attesi a Napoli a inizio stagione: "Lozano, un caso da cinquanta milioni e un decollo che non è mai avvenuto. È l'acquisto più costoso della storia del club azzurro. Con Gattuso in campo solo 61 minuti. Per il messicano stop in allenamento, lieve contrattura all'adduttore destro", la lunga titolazione sui partenopei.