CdS contro Spadafora: "Raggelante, che perla: dopo i sondaggi si aggrappa agli ultrà contrari"

Altro attacco al Ministro dello Sport Spadafora, da parte del Corriere dello Sport in un articolo a firma Alessandro Barbano. Il premier Conte l'ha ridimensionato in un'intervista - si legge - avocando a sè le decisioni sulla ripartenza ed il Movimento 5 Stelle gli ha ricordato che con il calcio mangiano tutti: "Suonato come un pugile, se l'altro ieri s'è aggrappato al sondaggio sugli italiani contrari alla ripartenza, ieri ha chiamato a suo sostegno nientemeno che gli ultras che non vogliono si torni a giocare. Una notizia risuonata nelle stanze della Repubblica come una scomunica raggelante. Persino dentro dentro un'epidemia, la dialettica parlamentare ci offre perle di cotanta saggezza. Ma perché non vogliono si torni a giocare? Se l'è chiesto? Forse il calcio a porte chiuse - prosegue - oscura la loro ingombrante identità. A porte chiuse sono semplici tifosi davanti alla tv, come noi. Sono una voce interessata che il ministro assolda nella sua singolare battaglia". La luce invece è rappresentata dalla Germania che ha rotto gli indugi che sfida i rischi con efficienza.