Cds: "E' nata l'Italia di Gattuso! Gruppo d'acciaio e 5-4 che può entrare nella storia"

Rischio beffa, alla fine tre punti quasi insperati per la nazionale italiana contro l'Israele. Ecco il racconto del Corriere dello Sport con il suo inviato a Debrecen sulla partita finita 5-4 e valida per le qualificazioni mondiali: "Aggrappati al Mondiale. Non è stata una partita, sembrava un romanzo, forse è bello e giusto così, come racconta la storia azzurra.

Ci piace soffrire, cadere, rialzarsi e rimontare. Non era Italia-Germania a Città del Messico, ma forse questo 5-4 a Israele entrerà lo stesso nella galleria delle imprese di ogni tempo e tra qualche mese, se vedremo l’America, verrà ricordato come una svolta autentica È nata l’Italia di Gattuso. Resistenza pura, orgoglio e anima. Non possiamo essere belli e perfetti, ma il nuovo ct ha già compiuto un mezzo miracolo. Siamo tornati a essere squadra con un top player come Tonali più Kean e Retegui, due numeri 9 fortissimi. Un gruppo d’acciaio".