Cds fa notare: "Senza Hojlund due ko di fila e difficoltà oltre i moduli"

Rasmus Hojlund è già fondamentale per il Napoli così come lo era Lukaku prima dell'infortunio. Lo fa notare anche il Corriere dello Sport oggi in edicola alla vigilia della gara contro l'Inter: "Senza Rasmus, nelle ultime due partite, sono arrivate due sconfitte in fila e soprattutto la pericolosità e la concretezza offensive sono crollate inesorabilmente: la forza, la velocità e la capacità di Rasmus di attaccare la profondità e gli spazi sono armi fondamentali sia con il 4-1-4-1 sia con il 4-3-3.

Ecco perché il suo rientro sarebbe fondamentale, a maggior ragione se il prossimo avversario si chiama Inter e la precedente esibizione è coincisa con un crollo senza appello. Oggi sarà una rifinitura molto delicata".