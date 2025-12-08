Verso Benfica-Napoli, da valutare le condizioni di un big: Conte riflette

Il Napoli non ha tempo per respirare: mercoledì si torna in campo a Lisbona contro il Benfica, impegno decisivo di Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, preoccupano invece le condizioni di McTominay, che contro la Juventus ha avvertito un fastidio agli adduttori ma ha comunque completato il match, rassicurando lo staff.

Spiragli per Lukaku, tornato in gruppo: il belga spera di rientrare per la Supercoppa a Riad, mentre per la trasferta di Udine resta più difficile un impiego per evitare rischi inutili. Antonio Conte, intanto, ragiona sul centrocampo in vista del match di Champions di Lisbona.