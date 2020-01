CdS - Gattuso rivede le sue gerarchie: Ospina è davanti a Meret

La sensazione sta diventando realtà: Ospina è davanti a Meret nelle gerarchie della porta. Lo ha deciso Gattuso per i motivi che ha citato in conferenza stampa: l'abilità del colombiano coi piedi. Una scelta a sorpresa raccontata oggi nelle pagine del Corriere dello Sport. L'ex Arsenal, anche per l'età, ha maggior esperienza di Meret, che è un talento e rappresenta il futuro della società. Ma in questo momento Gattuso sembra aver fatto la propria scelta e solo il campo potrà confermarla oppure no. Meret, che con Ancelotti le giocava quasi tutte, sta per riaccomodarsi in panchina e ci resterà chissà fino a quando. E in settimana dovrà crescere allenandosi coi piedi...