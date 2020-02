CdS - Giua, che disastro: voto 4, non è pronto per certe gare

Giua: che disastro! Titola così la versione online del Corriere dello Sport in riferimento all'arbitraggio di Napoli-Lecce, con il direttore di gara che viene bocciato con un pesante 4 in pagella. Questo un estratto delle motivazioni: "Trasformare un potenziale rigore in simulazione è il segno tangibile che non si è pronti, maturi non solo per la serie A ma anche per una gara così importante. Donati tocca solo la gamba di Milik e mai il pallone, il polacco commette forse un solo errore, rendere più visibile il contatto. Il VAR, Abisso, cerca di far tornare sui suoi passi l’arbitro ma la presunzione non manca a Giua che decide da solo".