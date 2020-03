CdS - Koulibaly scalpita: Gattuso può convocarlo per il Barcellona

Il ko di Maksimovic non ci voleva ma Gattuso sorride perché per la sfida col Barcellona può recuperare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, spiega il Corriere dello Sport, è rientrato in gruppo e la speranza dell'allenatore è che possa essere convocato per la trasferta del Camp Nou. In questa stagione con Gattuso il centrale ex Genk ha giocato solo due volte, 3' col Parma e poi nell'altra sfortunata sfida contro il Lecce.