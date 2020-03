CdS - Lozano è già in uscita: oltre all'Atletico ci pensano due club inglesi

Sembra già giunta alla conclusione l'avventura di Hirving Lozano a Napoli. Il talento messicano non è mai riuscito ad emergere e ora si guarda attorno. Dalla Spagna rimbalza la notizia secondo la quale l'Atletico Madrid starebbe pensando a lui, ma non solo. Il Corriere dello Sport fa sapere che pensano a El Chucky anche Everton e West Ham. In particolar modo ci pensa il suo ex allenatore, Ancelotti, uno dei principali sponsor in estate per il suo acquisto.