CdS - Maksimovic e 15 mln alla Roma: l'offerta per avere Under

Under al Napoli: la voce è sempre più insistente. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del possibile approdo in azzurro dell'esterno turco, che potrebbe arrivare attraverso uno scambio (più conguaglio) con la Roma.

"Al momento l’ipotesi più praticabile è Ünder al Napoli. La Roma lo valuta 25 milioni, De Laurentiis vorrebbe inserire un giocatore: si potrebbe fare per Maksimovic e 15 milioni. Gattuso per quel ruolo ritiene Boga del Sassuolo la prima scelta, in alternativa c’è il turco. Più difficile inserire nella trattativa con il Napoli Milik, che comunque piace alla Roma e ha il contratto in scadenza il prossimo anno".