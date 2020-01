CdS - Milik-Zielinski rinnovano: il Napoli li accontenterà, ma senza clausola

Contratto in scadenza nel 2021 per Milik e Zielinski: il Napoli ha fretta di raggiungere l'accordo per il rinnovo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la società azzurra è decisa ad accontentarli e, soprattutto, sa che non potrà inserire clausole da 100 milioni nei rispettivi contratti, ipotesi escluse dall'entourage dei due calciatori. Ma la volontà è arrivare quanto prima alla fumata bianca per evitare di arrivare alla scadenza come accaduto per Mertens e Callejon.