CdS - Nasce oggi il Napoli che verrà: tutti a disposizione, recupera anche Fabiàn

Dopo aver visto per diverse settimane l'infermeria azzurra particolarmente ingolfata, sembra che in casa Napoli si cominci a respirare aria pulita. Il primo a recuperare ed incidere in maniera considerevole è stato Dries Mertens, in campo contro la Sampdoria ed autore del 4-2 finale. Si preparano, poi, a rientrare anche i vari Maksimovic, Koulibaly ed Allan, per la gioia del tecnico Gattuso che avrà l'imbarazzo della scelta. Come riportato oggi da Il Corriere dello Sport, nascerà oggi il prossimo Napoli del tecnico calabrese: a Castelvolturno saranno tutti disponibili per la ripresa degli allenamenti, compreso Fabiàn che ha smaltito i postumi dell'attacco influenzale che l'ha tenuto fuori contro la Samp.