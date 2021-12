Cds punge Insigne: "5mln li prendeva Totti, ma per lui mica a Napoli si piangerebbe"

"A 33 anni e mezzo, Totti alla Roma firmò un quinquennale da circa cinque milioni netti a stagione. Va detto, però, che il paragone regge fino a un certo punto". Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito a Lorenzo Insigne e alla questione rinnovo, ricordando quanto avvenne a Roma con il suo capitano storico, Francesco Totti, anche se il paragone non regge.

"Il rapporto tra il Pupone e la sua gente è stato decisamente più simbiotico. All’Olimpico fischi al Capitano non se ne ricordano. Così come, al momento, è arduo immaginare una festa d’addio di Insigne con lo stadio pieno e adulti e bambini che piangono lacrime come se il mondo non avesse un domani.

Insigne piace a una discreta fetta della tifoseria. Ma è anche guardato con diffidenza da altri. È divisivo. La piazza gli perdona poco, forse proprio perché napoletano. Non è una divinità indiscutibile".