Cds s'interroga: "Valentini corretto su Buongiorno, quindi sono spariti i falli?"
L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' torna a parlare delle questioni arbitrali con riferimento anche alla partita di mercoledì al Maradona tra Napoli e Verona. Ecco quanto scrive il quotidiano sull'episodio relativo al rigore assegnato alla squadra allenata da Zanetti: "Per Rocchi, l’affossamento di Valentini su Buongiorno è «supportabile», rigore corretto.
Quindi, sono spariti i falli? Mettere le mani addosso agli avversari, impedirgli (come a Napoli, con Marini premiato al VAR) il movimento libero delle braccia, colpire un portiere nella propria area, è diventato lecito? Attenzione, che di questo passo diventerà ingestibile, giustificare tutto significa avallare qualsiasi cosa".
