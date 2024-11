Cds su Buongiorno: "Come Cannavaro nel 2006! Acquisto top per costo, età e rendimento"

Un muro insuperabile. Grandi elogi per Alessandro Buongiorno dopo la gara contro l'Inter. Altra prestazione di livello per il centrale del Napoli. Il Corriere dello Sport ne parla così con un ampio focus: "Sembrava Fabio Cannavaro al Mondiale 2006, sembrava Kim o Koulibaly. E invece è Buongiorno. Acquistato dal Torino in estate a 35 milioni più 3 di bonus, Buongiorno è stato il colpo più ricco e a questo punto prestigioso del mercato estivo: per rendimento, età (ha 25 anni), prospettiva. Per i margini di miglioramento e la leadership che ogni volta esprime sempre di più, senza distinzione dal Maradona a San Siro, Inter e Milan, la Juve allo Stadium".