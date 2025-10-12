Cds su De Bruyne: "Goleador della squadra e ottimo in fase difensiva"

Focus su De Bruyne sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il belga è ancora in nazionale: "De Bruyne rientrerà martedì a Napoli e, piano voli permettendo, comincerà a preparare la prima partita del ciclo tremendo di sette in ventidue giorni. Sabato a Torino, contro il Toro, il Napoli andrà a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Sporting e Genoa per continuare a difendere il primo posto, per il momento condiviso a 15 punti con la Roma con due lunghezze di vantaggio sul Milan e tre su Inter e Juventus.

Oltre al campionario di giocate da fuoriclasse purissimo, KDB ha anche assicurato un ottimo lavoro in fase difensiva e per il momento detiene lo scettro di capocannoniere della rosa in campionato con 3 gol, uno più di Hojlund e Anguissa", si legge. Elogio a Kdb, dunque.