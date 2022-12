Cds su Pelé e Maradona: "Fuoriclasse per sempre che non si sono mai amati"

TuttoNapoli.net

"Edson Arantes do Nascimento è stato la prima rockstar del mondo del calcio. Ha anticipato i Beatles". Nel suo ricordo di Pelé, l'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'eterno confronto con Maradona: "Nella contesa tra le due fazioni, prima o poi riemerge sempre un dato: Pelé ha giocato sempre e solo in Brasile, lontano dalle asprezze del calcio europeo", mentre Diego "ha primeggiato nel calcio più violento e permissivo che si ricordi". I due, a onor del vero, non si sono mai amati: "Pelé lo definì diseducativo", mentre Maradona "gli rinfacciava di stare sempre dalla parte dei potenti e poiché allora il dibattito sull’omofobia non si sapeva cosa fosse, lo accusò di omosessualità, di aver perduto la verginità con un uomo".