CdS sul video di Maradona: "Mostra il culo a chi lo sta per tradire, all'infame che lo riprende..."

Avrete visto tutti, o quasi, il video divenuto virale di Maradona che balla e poi mostra il 'di dietro' alla camera. Il Corriere dello Sport oggi in edicola, ricordando che si tratta di un video di un anno e mezzo fa, scrive: "Maradona mostra il culo nudo e flaccido a chi lo sta per tradire. Dobbiamo dire grazie all'infame che lo ha messo in rete, a quel Giuda nascosto tra i presunti amici di Diego, che gli amici quasi mai ha saputo sceglierli". Bello il punto di vista del quotidiano, che non condanna Maradona ma chi gli sta attorno, condanna l'essere Maradona, tanto lusso e poco amore e qualche gesto da condannare. Come questo video che doveva restare privato.