"Ce l'ha nel sangue, nella testa, nella sua natura giocherellona", Kvara da 8: "Il tacco di Dio!"

Il Napoli demolisce il Torino vincendo 4-0 in trasferta. Continua la stagione strepitosa di Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli demolisce il Torino vincendo 4-0 in trasferta. Continua la stagione strepitosa di Kvaratskhelia. Per la Gazzetta dello Sport ha la "strabiliante capacità di incidere anche quando non è al top". Il Corriere dello Sport invece: "Il tacco di Dio (senza voler essere blasfemi): ce l'ha nel sangue, nella testa, nella sua natura giocherellona". Estasiato anche Tuttosport che scrive: "Si guadagna un rigore, lo trasforma, celebra l'assist del 4-0 giocando mirabilmente mille e un pallone, che meraviglia". TuttoNapoli usa le parole del tecnico avversario per descriverne la partita: "'Non si può fermare, devi farti il segno della croce e sperare non sia in giornata', alla vigilia Juric non poteva fotografare meglio l'approccio al georgiano che fa quello che vuole anche a Torino". Infine la valutazione di TMW: "Non ha tanti spazi, perché è puntualmente raddoppiato, allora se li inventa da solo, di pura fantasia. Magistrale il tacco prima dell'assist di Olivera per Osimhen, ci mette anche il rigore conquistato e trasformato e l'assist per Ndombele, arrivando in doppia doppia".