Cento giorni di Conte: c'è un dato incredibile da quando è a Napoli

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli di Antonio Conte ha compiuto ieri 100 giorni, 50 dei quali trascorsi in testa alla classifica del campionato: complimenti, più che auguri.

Dal debutto del 10 agosto con il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia all’ultima notte con l’Inter prima della sosta, la squadra ha cambiato pelle, testa e carattere; e dal 29 settembre è prima in classifica con 26 punti - uno più di Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio e due più della Juventus - in virtù di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Sette giornate consecutive senza mai abdicare.