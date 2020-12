"Cerchi Insigne con Siri trovi scritto Terrone": De Giovanni lancia il caso

Cerchi Insigne con Siri e trovi scritto 'terrone'. Si intitola così un pezzo a firma di Maurizio De Giovanni sul Corriere della Sera, con il noto scrittore che espone il curioso caso che riguarda il capitano del Napoli: Mettiamo che vogliate conoscere le statistiche del vostro campione preferito. Immaginiamo che siate i fortunati possessori di un iPhone, di quelli che mettono a disposizione un’assistente elettronica dalla suadente voce femminile, per cui ricorriate a una richiesta sonora: cerca Lorenzo Insigne, direte con chiarezza e senza titubanze.

La dolce voce sin-etica vi dirà la verità, che trattasi di un calciatore del Napoli e dell’Italia. Questo secondo, interessante concetto verrà tuttavia brutalmente smentito da quello che vi comparirà sul costoso display, e cioè che Lorenzo Insigne è un terrone. Proprio così. Una parola secca e inequivocabile, come un’apposizione, un titolo. Non calciatore, non fuoriclasse, non attaccante, niente di tutto questo. Terrone, c’è scritto sullo schermo".