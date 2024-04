Cerri si sblocca col Napoli tre anni dopo l'ultimo gol in Serie A: elogi per l'1-0

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol che spinge l'Empoli sempre più verso la salvezza. Alberto Cerri ha deciso la sfida contro il Napoli sbloccando il match in avvio. "Una palla e il gol di testa - riporta la Gazzetta dello Sport -. Un’altra e nuova occasione, fallita però. Si fa male dopo venti minuti per dare una mano in difesa, non segnava da tre anni. Decisivo". "In 19 minuti porta i suoi in vantaggio e - l'analisi di Tuttosport - sfiora il bis sempre di testa. Poi l’infortunio che lo costringe a uscire".

Questo quanto scrive TMW: "Preferito a Niang dall'inizio di gara, la scelta di Nicola paga dopo nemmeno quattro minuti. Stacco perfetto e vantaggio toscano, tre anni dopo l'ultima volta. Però la sfortuna è dietro l'angolo, un problema al flessore lo costringe a lasciare presto il campo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7