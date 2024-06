Cessione Osimhen: difficile per il Napoli ricevere i 130 mln dopo l'ultima annata

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Osimhen e l'addio al Napoli, con uno scenario che potrebbe aprirsi a sorpresa: la permanenza in caso non arrivino offerte ritenute adeguate. Sul nigeriano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sia chiaro: giugno è appena cominciato, il grande giro dei centravanti non è ancora partito e il suo manager Roberto Calenda è al lavoro. E ancora: la storia tra Victor e il Napoli è di certo arrivata a un bivio e il super rinnovo annunciato a ridosso di Natale, con prolungamento di un solo anno, dal 2025 al 2026, ha ricordato un po’ le vecchie storie di Lavezzi e Cavani: firma, foto, saluti, sipario.

Dopo una stagione così piena di contraddizioni e difficoltà, e un impiego meno continuo dell’anno di grazia-scudetto tra problematiche fisiche, Coppa d’Africa e successivo stress nonostante un’ottima media realizzativa, va da sé che per il Napoli sarà più difficile firmare il suo addio a fronte dei 130 milioni della clausola.