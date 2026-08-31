Tabù Fuorigrotta per Allegri: ancora 0 vittorie da azzurro

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Massimiliano Allegri non riesce ancora a sfatare il tabù Napoli. Il tecnico toscano, infatti, non ha mai conquistato una vittoria nello stadio partenopeo, né da giocatore né da allenatore. Un dato che si conferma anche dopo il suo debutto sulla panchina, avvenuto proprio ieri, quando l’allenatore è tornato a Napoli con l’obiettivo di interrompere una tradizione negativa che lo accompagna ormai da quasi trent’anni. La prima occasione risale alla stagione 1997-1998, durante la sua breve parentesi da calciatore. Anche allora, però, il campo del Napoli non gli regalò la soddisfazione di una vittoria. E la stagione si chiuse con la B.

Un tabù che resiste da 28 anni

Ventotto anni dopo, la storia si è dunque ripetuta. Questa volta Allegri si è presentato allo stadio nelle vesti di allenatore, ieri col Como, chiamato a guidare la sua squadra in una sfida dal peso importante, ma ancora una volta è stato costretto a rimandare l’appuntamento con il successo. Il debutto sulla panchina non è quindi servito a cancellare quella particolare statistica che lo lega negativamente allo stadio napoletano. Un tabù che resiste dal 1997-1998 e che, dopo la partita di ieri, continua ad arricchire una curiosa pagina della carriera di Allegri.