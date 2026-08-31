Gol annullato Lobotka, la moviola dei quotidiani: "Decisione giusta, il motivo"

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Voto 6 all'arbitro per Napoli-Como. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 16' Pairetto ferma Lang lanciato a rete: in precedenza c'era un fuorigioco di Olivera. Sul primo gol del Como, Diao parte in posizione regolare prima che la palla arrivi a Baturina. Al 36' prima e unica ammonizione della partita per Di Lorenzo che ferma una promettente azione di Baturina. Al 45' strattonata di Couto su Lang che inizia fuori area: ci stava il fallo, ma Pairetto fa correre. Al 95' gol annullato a Lobotka per il fuorigioco precedente di Lucca sul passaggio di De Bruyne".

, invece, per il Corriere dello Sport: "È stato annullato per fuorigioco il gol di Lobotka. L’azione infatti nasce da un passaggio di De Bruyne per Lucca che è appena oltre la linea fissata da Chalobah. Inutili quindi le successive valutazioni sul contatto fra i due: l’attaccante italiano tiene per la maglia con la mano destra Chalobah che dall’altra parte fa lo stesso, difficile stabilire chi faccia fallo per primo".