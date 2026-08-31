Anguissa-Lobotka irriconoscibili: richiesta di Allegri non ascoltata dal Napoli

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"Alla vigilia il tecnico aveva chiesto anche pulizia tecnica, le sue raccomandazioni non sono state ascoltate. Troppi errori nel fraseggio, difficoltà estreme nella costruzione, la frequente incapacità di trovare gli spazi giusti". Lo scrive Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola. Focus sulla prova opaca del Napoli contro il Como: "E anche una condizione non ottimale, ritmi da amichevole estiva, alcuni senatori ancora lontani da una forma fisica accettabile.

Anguissa e McTominay irriconoscibili, Lobotka lasciato solo nella ragnatela di Cesc. A centrocampo il Napoli non ha retto il confronto e stavolta nemmeno le sostituzioni di Allegri sono servite a cambiare faccia alla partita. Anzi, è stato Fabregas ad avere ragione nell’arroccarsi nel finale".